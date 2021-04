Covid, morto Ninni Cannella. Era giornalista sportivo e fotografo

La Puglia intera piange il noto giornalista sportivo e fotografo, Ninni Cannella, morto a causa del coronavirus. Recentemente aveva postato su Facebook

La Puglia è in lutto, a lasciare la vita a causa del Covid, questa volta è Ninni Cannella, noto fotografo e giornalista sportivo, deceduto a 61 anni dopo aver contratto il virus.

Chi era Ninni Cannella?

Volto noto nell’ambito sportivo in Puglia, Ninni Cannella ha vissuto una lunga e florida carriera lavorativa, che lo ha visto come addetto stampa del Football Brindisi nel 2011 e del Taranto; attualmente dirigeva la squadra di calcio del San Severo.

Ninni viveva a Taranto ed era una persona molto amata, la sua morte lascia un senso di vuoto in tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo e soprattutto nei suoi due figli.

Il Coronavirus

Ninni Cannella è morto a causa di Covid-19, dopo averlo contratto, era stato ricoverato a Pasqua presso l’Ospedale di San Giovanni Rotondo, poi a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni era stato trasportato in terapia intensiva e in seguito in rianimazione, alla fine ha perso la sua battaglia contro il virus.

Ninni era un soggetto estremamente vulnerabile, ma non aveva ancora ricevuto il vaccino anti-Covid.

In un ultimo post Facebook del 6 aprile, pubblicato sul suo profilo social, ha postato tutta la sua sofferenza in una foto che lo ritrae intubato, ecco le parole che ha scritto:

“Non scherziamo perchè no e una passeggiata. Se mi avete voluto ditelo subito, che poi non di s…”.

Un messaggio incompleto quello di Ninni, che probabilmente non ha avuto modo di terminarlo a causa delle sue condizioni, nella foto infatti, si vede che respirava ausiliato dall’ossigeno .

Il cordoglio della San Severo

Tantissimi sui social hanno espresso il proprio cordoglio nei confronti di Ninni Cannella, in particolare la San Severo.

Ecco le parole della San Severo Calcio: