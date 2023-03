Covid: Mulè, 'pensiero a vittime e famiglie'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – "Tre anni fa la pandemia si abbatteva sulle nostre vite portando via migliaia dei nostri cari. Nonostante questo, il Paese è riuscito ad affrontare e a superare un'emergenza senza precedenti, grazie alla serietà, alla determinazione e alla solidarietà di cui gli italiani hanno saputo dare prova". Così Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e parlamentare di Forza Italia, in occasione delle celebrazioni per la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid.

"Oggi siamo più forti e preparati di allora ma le persone che non ci sono più hanno lasciato un vuoto incolmabile nei nostri cuori e nella nostra comunità, a loro e alle loro famiglie va il mio pensiero in questo giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. Ringrazio, ancora una volta, i colleghi parlamentari di tutti i partiti che nella scorsa legislatura hanno deciso di condividere e votare la mia proposta di legge che ha portato all'istituzione dell'odierna giornata del ricordo delle vittime del Covid".