Covid: Mulè, 'se politica interviene contro indicazioni sanitari fa solo male'

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – “Laddove la politica decide di intervenire con provvedimenti che vanno contro le indicazioni di sanitari e scienza fa solo male”. Così il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, ospite del Caffè della domenica di Maria Latella su Radio 24, ha commentato le ipotesi allo studio del ministro alla Salute Orazio Schillaci relative a mascherine, multe e obbligo di vaccino per i lavoratori della sanità.

“La salute è materia che deve essere sottratta al tavolo della politica. I vaccini fanno bene e sono stati la chiave di volta per decine di migliaia di morti, le mascherine vanno portate nei luoghi dove è pericoloso non portarle, non bisogna a passare con un colpo di spugna sul covid” ha aggiunto Mulè.