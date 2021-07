Palermo, 26 lug. (Adnkronos) – "Vogliamo acquisire un ruolo strategico, non solo militare ma anche economico e culturale, per questo abbiamo rivolto un appello al ministro Giovannini. Il piano di resilienza, purtroppo, non ha tenuto conto delle regioni. E' mancato il confronto".

E' la denuncia del Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, intervistato dal direttore del Tgcom24 Paolo Liquiri, durante il Tgcom24 Tour.