Covid, negli Usa al via vaccini 0-4 anni: Biden: passo storico

Roma, 22 giu. (askanews) – Negli Stati Uniti al via la vaccinazione dei bambini più piccoli, dai sei mesi ai quattro anni, contro il Covid-19. Cliniche e ospedali hanno iniziato a somministrare il siero anche a questa categoria rimasta esclusa fino ad ora.

“Questa è una pietra miliare storica, un passo avanti monumentale – ha commentato il presidente degli Usa Joe Biden che ha visitato con la moglie Jill una clinica di vaccinazione a Washington – gli Stati Uniti sono ora il primo Paese al mondo a offrire vaccini contro il Covid-19 sicuri e efficaci per i bambini a partire dai sei mesi di vita.

Per la prima volta nella nostra lotta contro questa pandemia quasi tutti gli americani possono ora avere accesso a vaccini salvavita”.

Biden ha incoraggiato i genotori a parlare con i medici e a informarsi.

“Siamo super entusiasti, lo aspettavamo da tempo – dice Amisha Vakil, madre di due gemelli di tre anni – lui è ad altissimo rischio quindi abbiamo vissuto in una piccola bolla, senza potergli far fare la normale vita da bambini, senza poter fare le cose che volevamo fare.

Le persone non capiscono perché, ma ora ha una piccola armatura che lo aiuta molto”.

Si tratta sempre di vaccini a mRNA: il Moderna, somministrato in due dosi a distanza di un mese l’una dall’altra, in questa fascia di età viene somministrato in dosi ridotte di 25 microgrammi (la metà di quella per i bambini tra i sei e gli 11 anni; il Pfizer-BioNTech sarà somministrato in dosi di tre microgrammi per iniezione, un decimo della dose per adulti. Il lancio di milioni di vaccini è stato avviato in tutti gli Stati Uniti. Il livello di infezioni ha visto oltre 45.000 ospedalizzazioni e quasi 500 morti nel gruppo 0-4 in America dall’inizio della pandemia.