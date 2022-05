Covid, negli USA oltre 94.000 casi al giorno

Negli Usa preoccupano in particolare l'aumento delle ospedalizzazioni pediatriche dovute al Covid-19 pari a +70% in un mese

Gli Usa alle prese con numeri di nuovi casi covid come quelli dello scorso febbraio. Intanto il New York Times ha calcolato che sono oltre un milione le persone morte a causa del negli virus negli Stati Uniti dall’inizio della pandemia

Usa, aumentano i casi di Covid

Aumentano i casi di Covid-19 negli Stati Uniti e di conseguenza salgono anche i ricoveri nelle strutture ospedaliere. Che secondo gli esperti di salute pubblica americani, continueranno a crescere nelle prossime settimane.

Nelle ultime due settimane anche i decessi dovuti alle complicazioni del Covid-19 sono aumentati anche se l’incidenza varia da zona a zona.

Due giorni fa le autorità sanitarie di New York hanno affermato che il livello di allerta per la città è alto, ovvero c’è una elevata diffusione del virus e la pressione sul sistema sanitario sta aumentando.

A livello nazionale ogni giorno vengono diagnosticati tra i 94-96.000 nuovi contagi, un aumento del 50% in una settimana, e quattro volte in più nelle ultime 6 settimane.

Tanto che gli esperti hanno chiesto alle autorità locali di ripensare all’obbligo di mascherine all’interno dei locali al chiuso.

I motivi

Secondo gli esperti – scrive Il Giorno – l’incremento dei decessi non dipende dalla gravità della variante Omicron, che rappresenta la maggior parte dei nuovi contagi, ma dalla riduzione dell’immunità che era stata creata dai vaccini, dal basso tasso di cittadini che hanno fatto la terza e quarta dose e dall’allentamento delle misure di protezione obbligatorie, come l’uso delle mascherine.

Preoccupa aumento ospedalizzazioni pediatriche

Preoccupa in particolare l’aumento delle ospedalizzazioni pediatriche, pari a +70% in un mese. I consulenti scientifici dei Centers for Disease Control and Prevention hanno raccomandato la somministrazione della terza dose del vaccino Pfizer-BioNTech ai bambini dai 5 agli 11 anni.

Il triste calcolo del New York Times

Intanto il New York Times ha calcolato che sono oltre un milione le persone decedute a causa del Covid 19 negli Stati Uniti dall’inizio della pandemia.

“E’ sconvolgente che abbiamo sperimentato oltre un milione di morti negli Stati Uniti come conseguenza dell’infezione da Covid”, ha commentato Grace Lee, pediatra della Stanford University e presidente del comitato consultivo per le pratiche di immunizzazione.