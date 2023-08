Covid: nel mondo +80% casi e -57% morti in un mese, +243% contagi Corea

Milano, 11 ago. (Adnkronos Salute)() – Crescono significativamente i contagi Covid nel mondo negli ultimi 28 giorni (10 luglio-6 agosto). L'incremento segnalato nell'aggiornamento dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) è dell'80% rispetto ai 28 giorni precedenti. A livello globale i casi registrati sono stati 1,5 milioni (il dato del bollettino precedente era intorno a 1 milione). Mentre scendono del 57% i decessi, che sono stati 2.500 negli ultimi 28 giorni. Stringendo l'obiettivo, emerge che 5 regioni Oms hanno riportato cali sia nei casi che nei morti, mentre la regione del Pacifico occidentale ha riportato un grande aumento dei casi, pari al 137%, che ha spinto in alto i numeri totali (in 28 giorni nell'area sono stati più di 1,3 mln i contagi censiti), e una diminuzione dei decessi.

Spicca l'impennata dei contagi in Corea (+243%), che tra l'altro è uno dei Paesi che ha segnalato una crescita elevata della variante d'interesse Eris (EG.5 e i suoi sottolignaggi tra cui EG.5.1) e che era fra i Paesi con il maggior numero di sequenze del nuovo mutante depositate. La regione europea ha invece entrambi gli indicatori in calo: -46% i casi, pari a 67.889 nell'ultimo mese, e -71% le morti (634). "Sebbene l'emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale (Pheic) sia stata dichiarata conclusa il 5 maggio 2023, Covid-19 rimane una grave minaccia", ribadisce l'Oms, aggiornando il contatore mondiale: da inizio pandemia al 6 agosto ora segna oltre 769 milioni di casi confermati e più di 6,9 milioni di decessi.

L'agenzia "continua a sollecitare gli Stati membri a mantenere, e a non smantellare la loro infrastruttura Covid consolidata. È fondamentale sostenere l'allerta precoce, la sorveglianza e la segnalazione, il monitoraggio delle varianti, le cure cliniche precoci, la somministrazione di richiami vaccinali a gruppi ad alto rischio, i miglioramenti nella ventilazione".

A questo proposito nel bollettino di questa settimana vengono anche ricordate le raccomandazioni permanenti emesse il 9 agosto dal Dg Oms, "per guidare i paesi nella gestione a lungo termine del Covid". Raccomandazioni in vigore per tutti gli Stati fino al 30 aprile 2025.

Durante gli ultimi 28 giorni, il 44% dei Paesi ha segnalato almeno un caso all'Oms, una percentuale in calo dalla metà del 2022. L'agenzia continua a sottolineare che i dati disponibili potrebbero non riflettere appieno la reale situazione Covid nel mondo. In ogni caso, alcuni Paesi continuano a segnalare carichi elevati di malattia e, cosa più importante, aumenti di ricoveri e decessi, (considerati indicatori più affidabili, in tempi di riduzione dei test). A livello regionale, il calo più significativo dei casi è quello dell'Africa (-77%), e seguono Sudest asiatico (-57%), Mediterraneo orientale (-50%), regione europea (-46%) e la regione delle Americhe (-42%). Il trend in discesa dei morti spazia da -71% nella regione europea a -65% in Sudest Asiatico, -62% in Africa, -51% Mediterraneo orientale, -49% Americhe, -42% Pacifico occidentale.

A livello di singoli Paesi, il numero più alto di nuovi casi segnalati in 28 giorni è appunto quello della Corea del Sud (1,2 mln; +243%). Fra i Paesi con più casi c'è poi il Brasile, l'Australia, Singapore e l'Italia (con 15.769 casi in un mese; -22%). Il numero più alto di decessi negli ultimi 28 giorni è segnalato in Brasile (500; -42%), seguito dalla Corea del Sud (340; +91%), e poi Russia, Perù e Australia.