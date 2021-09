Roma, 17 set (Adnkronos) – “Le minacce di morte rivolte ieri a Renzi e oggi a Faraone vanno combattute non limitandosi a parole di solidarietà ma con atti concreti. Se l’odio deborda viene spazzata via la politica. Combattere l’odio è una priorità per ogni partito".

Lo dice il senatore del Psi Riccardo Nencini.