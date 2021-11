Covid, no vax irriducibili anche in terapia intensiva: “La morte non mi fa paura”

No vax irriducibili: anche dopo aver contratto il Covid ed essere in fin di vita continuano a negare l'efficacia dei vaccini.

No vax irriducibili: un servizio mostra come i più ostinati arrivino a mantenere le proprie convinzioni anche ad un passo dalla morte.

Covid, le convinzioni dei no vax

Essere No vax non significa solo protestare contro il Green pass imposto dal governo – ora rafforzato – ma negare in tutto e per tutto l’efficacia del vaccino anti-Covid.

In alcune comunità addirittura si arrivano a contestare persino le misure restrittive: a Ortisei, in Alto Adige, sono state istituite le scuole parentali.

In questa zona ci sono circa 600 bambini che non frequentano le scuole pubbliche perché figli di genitori no vax che non riconoscono le regole attualmente in vigore, nemmeno le mascherine.

Covid, le parole di un no vax

Un reportage trasmesso dalla trasmissione Piazzapulita mostra come un no vax incallito non cambi idea nemmeno se ricoverato in terapia intensiva:

«Sappiamo tutti che questo è un vaccino sperimentale. Inizialmente mi curavo con l’omeopatia. La cosa non mi convince anche perché lo Stato non c’è, ti fanno firmare la liberatoria… A Roma si dice che “fanno il f****o col culo degli altri“. Ho tre figli, non posso permettermi il lusso, con un mutuo sulle spalle, di prendermi un colpo da vaccino collaterale. La morte non mi dà assolutamente nessuna paura. Non è che voglio morire, ma non ho un rapporto di paura».

Covid, la minoranza dei no vax

Fortunatamente di soggetti “irriducibili” come quello mostrato a Piazzapulita ce ne sono pochi, e rappresentano una minoranza del più corposo gruppo dei no vax. Infatti, sono state tante le storie raccontate negli ultimi mesi di persone convintamente no vax, che una volta contagiati in modo grave della malattia si sono dette pentite di non aver effettuato la somministrazione vaccinale.