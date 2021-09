Covid: Nobili, 'con ok su privacy via ultimo ostacolo

Roma, 17 set. (Adnkronos) – "La pronuncia del Consiglio di stato sulla legittimità della richiesta di green pass spazza via una volta per tutte uno degli argomenti utilizzati, spesso in modo specioso, contro il suo obbligo”. Lo dichiara Luciano Nobili, deputato e componente della cabina nazionale di regia di Italia Viva, a proposito della decisione del Consiglio di Stato di ribadire la validità del sistema di certificazione introdotto a giugno.

“I vaccini e il green pass, appunto, sono gli unici strumenti efficaci di cui disponiamo per mettere al sicuro i cittadini e far ripartire con decisione l'economia del nostro Paese. La scelta fatta dal governo Draghi di puntare su questi due strumenti non è solo efficace dal punto di vista del risultato ma, come stabilito oggi dal Consiglio di Stato, anche legittima sul piano della privacy".

"L’ultimo ostacolo al suo pieno utilizzo è dunque caduto.

Ora non resta che estendere l'applicazione della misura ai vari ambiti previsti dal decreto del governo. L'alternativa al green pass e alla ripartenza di tutte le attività che garantisce, si chiamano ‘lockdown’ e ‘didattica a distanza’. E noi non vogliamo tornarci. Allo stesso tempo giusto non togliere la libertà a tutti gli altri che l’hanno ritrovata grazie al green pass. Lo dice anche il Consiglio di Stato”, conclude.