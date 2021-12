Roma, 23 dic. (Adnkronos) – Ci sarà un nuovo passaggio in cabina di regia sulle misure anti-Covid, perché molte questioni -riferiscono fonti di governo- non sono ancora chiuse. Tra queste, l'ipotesi di introdurre l'obbligo di tampone per accedere a cinema, teatri e grandi eventi per chi non ha ancora fatto il 'booster', ovvero l'ultimo richiamo di vaccino.