Covid, nuovo picco di contagi in Francia: oltre 208mila casi in 24 ore

In Francia nuovo record di contagi: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 208mila casi di coronavirus. Lo annuncia il ministro della Salute.

Il super green pass attende il voto del Parlamento e potrebbe essere in vigore da metà gennaio. Intanto la Francia fa i conti con un brusco incremento dei contagi. Nelle ultime 24 ore, infatti, è stato registrato un nuovo record di positivi.

Gli ospedali cominciano a essere sotto pressione.

Covid, picco di contagi in Francia

Martedì 28 dicembre 2021 la Francia aveva raggiunto il primo record di contagi da inizio pandemia, con 180mila casi in un giorno. Solo 24 ore il record è stato superato.

L’ultimo bollettino Covid in Francia segnala oltre 208mila contagi. Lo ha annunciato all’Assemblea Nazionale il ministro della Salute, Olivier Veran.

Covid, picco di contagi in Francia: le parole del ministro della Salute

Il ministro della Salute francese ha descritto l’andamento della curva epidemiologica nel Paese, riportando il boom di positivi. Da inizio pandemia non era mai stato raggiunto un numero così alto.

“In questo momento in Francia abbiamo un milione di positivi al coronavirus“, ha dichiarato. Quindi ha precisato: “Diventano positivi più di due francesi al secondo. Mai abbiamo avuto numeri simili”, che “raddoppiano ogni due giorni” .

Covid, picco di contagi in Francia e situazione preoccupante nel resto d’Europa

La quarta ondata, a cui si aggiunge l’alta contagiosità della variante Omicron (sempre più diffusa), fa sentire i suoi effetti in tutto il Vecchio Continente. Austria e Germania hanno imposto il lockdown per i cittadini non vaccinati (ipotesi valutata anche in Italia), l’Olanda ha affrontato una situazione critica sul fronte coronavirus e i Paesi dell’Est hanno subito gli effetti della pandemia con gli ospedali sotto stress.

Oltre alla Francia e all’Italia, dove i contagi giornalieri appaiono in costante aumento, l’emergenza Covid resta preoccupante nel Regno Unito, dove il premier Johnson fa sapere che “il 90% dei pazienti in terapia intensiva non ha ricevuto la terza dose”.

L’ultimo bollettino segnala un nuovo record di contagi da inizio pandemia (sono 183.037 in un giorno) e di ricoveri (916).

Record di vittime in Polonia: nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati registrati 794 morti a causa del Covid.