Roma, 21 mar. (Adnkronos Salute) – Sono 32.573 i nuovi casi di Covid (ieri 60.415) e 119 i morti (ieri 93) registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Su 218.216 i tamponi (ieri 370.466) tra molecolari e antigenici, il tasso di positività è al 15% (ieri 16,3%).

Aumentano le persone ricoverate con sintomi, 298 in più di ieri per un totale di 8.728, ma sono in calo quelle in terapia intensiva, 4 in meno di ieri per un totale di 463 persone. E' quanto emerge dai dati del ministero della Salute.