Covid: oggi 72.568 casi e 137 morti in Italia

Roma, 16 mar. (Adnkronos Salute)() – Sono 72.568 i nuovi casi di coronavirus e 137 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Su un totale di 490.711 tamponi processati, il tasso di positività è al 14,8%, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione dei contagi.

Calano i pazienti in terapia intensiva, 25 in meno di ieri e 477 in totale, e i ricoverati con sintomi, 63 in meno di ieri e 8.410 in totale.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati contagiati dal Covid-19 in totale 13.563.466 persone mentre le vittime sono 157.314. I guariti sono 12.351.985 in totale, 55.967 nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia ci sono 1.054.167 positivi, 18.043 in più di ieri.