(Adnkronos) – Sono 131 i nuovi contagi di coronavirus in Campania secondo i dati del bollettino di oggi, 17 giugno. Si registrano altri 8 morti nelle ultime 24 ore. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 9.212 tamponi molecolari. Dei nuovi decessi, 4 sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 4 in precedenza, ma registrati ieri.

In Campania sono 23 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 334 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.