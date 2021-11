Covid oggi Germania, incidenza settimanale mai così alta e altri 236 morti

Berlino, 10 nov. (Adnkronos/Dpa) – Contagi Covid in Germania, l'incidenza settimanale di casi confermati di infezione da coronavirus per 100mila abitanti ha raggiunto quota 232,1, segnando per il terzo giorno consecutivo i massimi da inizio pandemia. Il dato arriva oggi dal Robert Koch Institut: ieri l'incidenza era stata di 213,7 casi e lunedì di 201,1.

Stando all'istituto, nelle ultime 24 ore si sono registrate 39.676 nuove infezioni, di poco sotto al dato record di 37.120 riportato venerdì. Si contano inoltre 236 decessi in più.