Covid oggi Italia, 13.439 contagi e 93 morti: bollettino 17 ottobre

(Adnkronos) – Sono 13.439 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 17 ottobre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 93 morti.

Sono 84.220 i tamponi processati, tra antigenici e molecolari, che fanno rilevare un tasso di positività al 16%. Aumentano i pazienti in terapia intensiva con coronavirus, due in più di ieri e 254 in totale, e i ricoverati nei reparti ordinari, 213 in più e 6.928 in totale.

I DATI DELLA REGIONE

Lazio – Sono 1.637 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 17 ottobre 2022 in Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione.

Da ieri sono stati registrati 5 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 9.553 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 17,1%. I ricoverati sono 605, 33 in più da ieri, 39 le terapie intensive, stabili rispetto a ieri, e 2.982 i guariti delle ultime 24 ore. I casi a Roma città sono a quota 1.041. Nel dettaglio i numeri delle ultime 24 ore.

Asl Roma 1: sono 398 i nuovi casi; Asl Roma 2: sono 302 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 3: sono 341 i nuovi casi; Asl Roma 4: sono 79 i nuovi casi; Asl Roma 5: sono 133 i nuovi casi e 1 decessi; Asl Roma 6: sono 130 i nuovi casi.

Emilia Romagna – Sono 2.024 i nuovi contagi da covid in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 17 ottobre.

Si registrano inoltre altri tre morti. Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, nella regione si sono registrati 1.922.905 casi di positività. 8.676 il totale dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 4.706 molecolari e 3.970 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 23,3%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.917.163 dosi; sul totale sono 3.800.797 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,6%. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.964.601.

Toscana – Sono 512 i nuovi contagi da coronavirus oggi 17 ottobre 2022 in Toscana, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 5 decessi.

Dei 512 nuovi casi, 144 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 368 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella Regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.442.452. I nuovi casi sono lo 0,04% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,03% (463 persone) e raggiungono quota 1.381.040 (95,7% dei casi totali).

I dati, relativi all'andamento della pandemia, sono quelli accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Al momento in Toscana risultano pertanto 50.536 positivi, +0,1% rispetto a ieri. Di questi 448 (9 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 14 (2 in meno) si trovano in terapia intensiva.

Calabria – Sono 326 i nuovi contagi da coronavirus oggi 17 ottobre in Calabria maggio nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 2.037 tamponi effettuati. Sono +846 i guariti. I decessi da inizio pandemia salgono a 3.036. Il bollettino, inoltre, registra -522 attualmente positivi, ricoveri stabili (per un totale di 153) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 9).

Sardegna – Sono 325 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 17 ottobre 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri c'è stato un morto nella Regione. Nelle ultime 24 ore, fra molecolari e antigenici, sono stati processati 1.475 tamponi.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 5 come ieri, mentre quelli in area medica sono 79, 3 in più rispetto a ieri. Sono 7.926 i casi di isolamento domiciliare.