Covid oggi Italia, 133.142 contagi e 427 morti: bollettino 1 febbraio

(Adnkronos) – Sono 133.142 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 1 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 427 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.246.987 tamponi con un tasso di positività al 10,6%. Calano i pazienti in terapia intensiva con Coronavirus, 35 in meno di ieri, per un totale di 1.549 ricoverati in rianimazione e calano i ricoverati con sintomi, 40 in meno. Il totale dei pazienti nei reparti Covid è, quindi, di 19.873 persone.

Sono 11.116.422 i contagiati dal Coronavirus dall'inizio dell'emergenza, mentre le vittime salgono a 146.925.

I guariti sono in totale 8.492.983, 248.971 nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia sono 2.476.514 i positivi al Covid.

LOMBARDIA – Sono 19.389 i nuovi contagi da coronavirus oggi 1 febbraio 2022 in Lombardia, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 57 morti. I 19.389 nuovi positivi registrati oggi (8,3%) sono stati rilevati su 231.218 tamponi effettuati.

I dati diffusi oggi dalla Regione Lombardia mostrano in terapia intensiva 235 persone (-16), ricoverati non in terapia intensiva 3.044 (+28) e 57 decessi che fanno salire il totale a 37.241. Nella provincia di Milano 5.177 nuovi casi di positività, di cui 1.907 a Milano città. Dai dati diffusi dalla Regione Lombardia seguono Bergamo: 1.847; Brescia: 2.967; Como: 1.030; Cremona: 810; Lecco: 557; Lodi: 374; Mantova: 1.166; Monza e Brianza: 2.032; Pavia: 1.247; Sondrio: 242; Varese: 1.439.

ABRUZZO – Sono 3.823 i nuovi contagi da coronavirus oggi 1 febbraio 2022 in Abruzzo, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri tre decessi. I nuovi positivi portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 219.045. Dei positivi odierni, 2.643 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (di età compresa tra 73 e 89 anni, 1 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo e 1 risalente ai giorni scorsi, ma comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 2.814. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 100790 dimessi/guariti (+802 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 115441 (+3015 rispetto a ieri), nel totale sono ricompresi anche 82.310 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche). 430 pazienti (+2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 35 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 114976 (+3014 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

VENETO – Sono 16.045 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 1 febbraio 2022 in Veneto, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 47 morti che porta il totale delle vittime da inizio pandemia a 13.210 nella Regione.

I ricoveri in area medica aumentano di 41 unità, arrivando a 1.839, mentre le terapie intensive occupate sono 170, 10 in meno rispetto a ieri. Crescono i contagi a Vicenza con 3.377 nuovi casi da ieri.

LAZIO – Sono 12.131 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 1 febbraio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 25 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 19.067 tamponi molecolari e 107.379 antigenici con un tasso di positività del 9,5%. I casi a Roma città sono a quota 5.222.

I ricoverati sono 2.081, 64 in meno da ieri, 198 le terapie intensive, 8 in meno, e 11.829 i guariti. "I casi rispetto allo stesso giorno di una settimana fa sono il 30% in meno" dice l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato.

Nel dettaglio: la Asl Roma 1 registra 1.684 nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h; Asl Roma 2: sono 1.971 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 3: sono 1.567 i nuovi casi e 3 i decessi; la Asl Roma 4 registra 762 nuovi casi e 2 decessi; nella Asl Roma 5 sono 1.110 i nuovi casi e 6 i decessi; Asl Roma 6: sono 1.270 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore.

TOSCANA – Sono 9.877 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 1 febbraio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 24 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 15.552 tamponi molecolari e 69.629 tamponi antigenici rapidi, di questi l'11,6% è risultato positivo. I ricoverati sono 1.478, uno in più rispetto a ieri, di cui 104 in terapia intensiva, 8 in meno. In isolamento domiciliare 146.732 persone. Da ieri sono guarite 14.428 persone.

PUGLIA – Sono 8.595 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 1 febbraio 2022 in Puglia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 18 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 75.994 tamponi, tra molecolari e antigenici. I ricoverati sono 715 e 62 le terapie intensive occupate.

Nella Regione al momento ci sono 130.631 positivi. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Bari a 2.504, Lecce a 1.925, Foggia a 1.284 e Taranto a 1.146.

BASILICATA – Sono 1.499 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 1 febbraio 2022 in Basilicata, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 2 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 7.892 tamponi, tra molecolari e antigenici. Da ieri sono state registrate 1.011 guarigioni.

I ricoverati per Covid-19 sono 94, 7 in meno da ieri, di cui 6, uno in più, in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 19mila.

MARCHE – Sono 6.167 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 1 febbraio 2022 nelle Marche, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 7.104 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 38%. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Ancona a 1.803, Macerata a 1.329 e Pesaro-Urbino a 1.237.

EMILIA ROMAGNA – Sono 7.105 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 1 febbraio 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 40 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 76.889 tamponi, di cui 56.315 test antigenici rapidi con un tasso di positività al 9,2%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 154, 5 in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti, ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.698, 3 in più rispetto a ieri. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 1.838 nuovi casi, seguita da Modena e Parma con 1.086 nuovi casi.

In isolamento a casa 326.309 persone. Da inizio pandemia le vittime sono state 15.128 nella Regione.

CAMPANIA -Sono 13.857 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 1 febbraio. Registrati inoltre altri 63 morti: 27 i decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 36 quelli avvenuti in precedenza, ma registrati solo ieri. Il numero totale dei decessi registrati in Campania dall'inizio della pandemia da Covid-19 sale così a 9.202. 11.116 i nuovi casi emersi dal tampone antigenico e 2.741 dal molecolare su un totale di 104.335 test (di cui 79.180 antigenici e 25.155 molecolari). La percentuale di test risultati positivi sul totale dei test effettuati è pari al 13,28%. In Campania sono 88 i posti letto di terapia intensiva e 1.404 i posti letto di degenza occupati da pazienti Covid.

ALTO ADIGE – Sono 2.700 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 1 gennaio 2022 in Alto Adige, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri c'è stato un morto. Da inizio pandemia le vittime sono state 1.358. In lieve calo la pressione sugli ospedali: sono 119 i pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri, mentre ieri erano 126, 11 quelli in terapia intensiva, uno in meno. Nelle ultime 24 ore si contano anche 1.418 guariti. In tutto, le persone in quarantena o isolamento domiciliare sono 30.611.

PIEMONTE – Sono 9.988 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 1 febbraio 2022 in Piemonte, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 28 morti. Tasso di positività pari al 10,4% di 95.798 tamponi eseguiti, di cui 84.401 antigenici.

I ricoverati in terapia intensiva sono 132, 5 in più rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.081, 30 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 127.379. Da inizio pandemia nella Regione ci sono stati 12.629 morti.