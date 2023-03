Covid oggi Italia, 23.988 contagi e 216 morti: bollettino ultima settimana

(Adnkronos) – Sono 23.988 i contagi da Coronavirus in Italia nel bollettino di oggi con i numeri della settimana dal 3 al 9 marzo 2023 secondo i dati e i numeri Covid del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Un trend in calo del 10,1% rispetto alla settimana precedente quando erano 26.684. Si registrano inoltre altri 216 morti nell'ultima settimana in diminuzione rispetto alla precedente in cui erano 228.

Si stabilizza, inoltre, il tasso di positività per Covid in Italia nell'ultima settimana: si attesta al 5%, invariato rispetto alla settimana precedente. Tornano a calare i test eseguiti in 7 giorni: il bollettino riporta un totale di 477.908 tamponi, pari al 10,4% in meno rispetto alla settimana precedente quando erano 533.212.

SARDEGNA – In Sardegna si registrano oggi 46 ulteriori casi confermati di positività al Covid di cui 43 diagnosticati con tampone antigenico secondo quanto comunica la Regione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 772 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3, uno in più di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 117, 5 in meno di ieri. In isolamento domiciliare 3354, uno in meno di ieri. Si registra il decesso di una donna di 72 anni, residente nella città metropolitana di Cagliari.

BASILICATA – In Basilicata sono 74 i nuovi contagi da Sars Cov-2, su 1723 tamponi eseguiti, e si registra 1 decesso per Covid-19. Sono i dati del bollettino settimanale della task force regionale che rileva un ulteriore miglioramento nella situazione complessiva. Il tasso di positività, al 4%, è in calo rispetto al 5% della precedente settimana; così anche l'incidenza su 100mila abitanti, sceso da 19 a 14. Nello stesso report sono state registrate 196 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 10, 7 in meno di ieri, di cui zero in terapia intensiva: 3 nell'ospedale di Potenza; 7 in quello di Matera. Il tasso di occupazione dei posti letto totali di area medica per pazienti Covid-19 cala dal 5 al 3 per cento; per i posti letto di terapia intensiva sempre 0%. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 7.920, 122 in meno di ieri.

TOSCANA – Al momento in Toscana risultano 7.999 positivi, +0,3% rispetto a ieri. Di questi 162 (12 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 4 (3 in meno) si trovano in terapia intensiva Sono 218 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 51 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 167 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.591.551. I nuovi casi sono lo 0,01% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,01% (196 persone) e raggiungono quota 1.571.952 (98,8% dei casi totali). I dati, relativi all'andamento della pandemia, sono quelli accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Al momento in Toscana risultano pertanto 7.999 positivi, +0,3% rispetto a ieri. Di questi 162 (12 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 4 (3 in meno) si trovano in terapia intensiva. La lista dei decessi si aggiorna con un nuovo decesso: una donna di 94 anni.

CALABRIA – Secondo i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aa.Ss.Pp. della Regione Calabria, sono 71 i nuovi contagi registrati su 1.811 tamponi effettuati, 82 guariti in più e un morto per un totale di 3.353 decessi. Il bollettino, inoltre, registra 12 positivi in meno, 2 ricoveri in più per un totale di 69 e, infine, una terapia intensiva in meno per un totale di 3.