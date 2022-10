Covid oggi Italia, 31.760 contagi e 94 morti: bollettino 27 ottobre

(Adnkronos) – Sono 31.760 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, giovedì 27 ottobre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 94 morti.

Sono 205.738 i tamponi processati nelle ultime 24 ore che fanno rilevare un tasso di positività al 15,4%.

In calo i ricoveri ordinari, che sono in tutto 6.881, 138 meno di ieri, e le terapie intensive, -4 rispetto a ieri e 223 in totale.

I dati regione per regione

Lombardia – Sono 6.173 i nuovi contagi da coronavirus oggi 27 ottobre in Lombardia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19.

Si registrano altri 26 morti. I nuovi casi sono stati individuati a fronte di 36.623 tamponi effettuati, per un tasso di positività che si attesta al 16,8%.

Tra i principali dati di oggi, il bollettino evidenzia un lieve aumento dei ricoverati in terapia intensiva, 23 quelli registrati da, pari a un caso in più di ieri e un deciso calo, invece, negli altri reparti: 1.108 quelli riscontrati, 47 in meno rispetto all'ultima rilevazione.

Aumentano i decessi, 26 quelli in più di ieri, che portano il totale da inizio pandemia a 43.038.

Lazio – "Oggi nel Lazio, su 4.023 tamponi molecolari e 16.313 tamponi antigenici per un totale di 20.336 tamponi, si registrano 2.981 nuovi casi positivi (-298); sono 3 i decessi (-2), 618 i ricoverati (-11), 32 le terapie intensive (+1) e +5.341 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,6%.

I casi a Roma città sono a quota 1.533". Lo riferisce l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, nel bollettino Covid quotidiano.

Nel dettaglio i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 545 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 2: sono 593 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 3: sono 395 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 4: sono 123 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 5: sono 217 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 6: sono 280 i nuovi casi e 1 decesso.

Nelle province si registrano 828 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 264 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Latina: sono 328 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Rieti: sono 93 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Viterbo: sono 143 i nuovi casi e 1 decesso.

Emilia Romagna – Sono 2.961 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 27 ottobre 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 10 morti per un totale di 18.222 vittime da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono guarite 3.801 persone, mentre i tamponi eseguiti sono stati 14.581 con un tasso di positività del 20,3%.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 30, 2 in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.106, 8 in meno rispetto a ieri. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 594 nuovi casi, seguita da Modena a 415; poi Reggio Emilia a 377 e Parma a 304; quindi Ferrara a 248, Ravenna a 242 e Piacenza a 212; quindi Rimini a 182, Forlì a 155 e Cesena a 121; infine il Circondario Imolese a 111.

Toscana – Sono 2.192 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi, 27 ottobre 2022, in Toscana: 410 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.782 con test rapido. Lo riferisce il bollettino della Regione. Al momento risultano pertanto 50.182 positivi, +0,04% rispetto a ieri. Di questi 491 (9 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 16 (3 in meno) si trovano in terapia intensiva. La lista delle vittime si aggiorna con 7 nuovi decessi: 4 uomini e 3 donne con un'età media di 81 anni.

Abruzzo – Sono 821 i nuovi contagi da coronavirus oggi 27 ottobre in Abruzzo, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 2 morti. I nuovi casi portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 585748, mentre quello dei decessi sale a 3706. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 567117 dimessi/guariti (+856 rispetto a ieri). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 14925 (-38 rispetto a ieri). Di questi, 166 pazienti (-3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 7 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1171 tamponi molecolari (2513139 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 4203 test antigenici (4474939).

Basilicata – Sono 142 i nuovi contagi da coronavirus oggi 127 ottobre in Basilicata, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 786 tamponi eseguiti. Nello stesso report sono state registrate 203 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 35 (+1) di cui 1 in terapia intensiva: 15 nell'ospedale di Potenza; 20 (di cui 1 in TI) in quello di Matera.

Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 4.689. Per la campagna vaccinale, finora le somministrazioni sono state in tutto 1.295.470 di cui 84,7 per cento di prime dosi, 80 per cento di seconde, 65,1 per cento di terze e 4 per cento di quarte.

Calabria – Sono 688 i nuovi contagi da covid 19in Calabria secondo i dati del bollettino di oggi 27 ottobre diffusi dalla Regione. Si registrano anche altri 3 morti. Nelle ultime 24 ore sono 3.922 i tamponi effettuati. Il bollettino, inoltre, registra -1 attualmente positivi, -5 ricoveri (per un totale di 132) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 4).

Sardegna – Sono 657 i nuovi casi di covid registrati oggi 27 ottobre in Sardegna secondo i dati del bollettino diffuso dalla Regione. Si registra anche 1 decesso nella Asl di Sassari. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3139 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 7 (-1), i pazienti ricoverati in area medica sono 87 (-2) mentre sono 7802 i casi di isolamento domiciliare (+8). Lo rende noto la Regione Sardegna.