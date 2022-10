Covid oggi Italia, 45.225 contagi e 43 morti: bollettino 5 ottobre

(Adnkronos) – Sono 45.225 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 5 ottobre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 43 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 224.969 tamponi, tra molecolari e antigenici che fanno rilevare un tasso di positività al 20% (15,5% ieri).

Aumentano i pazienti ricoverati in terapia intensiva, che sono 16 in più di ieri e 171 in totale, e i ricoveri, 259 in più di ieri e 5.073 in totale.

I DATI DALLA REGIONE

Lazio -Sono 3.474 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 5 ottobre 2022 in Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione.

Da ieri ci sono stati 5 morti nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.597 tamponi molecolari e 16.978 antigenici con un tasso di positività del 16,8%. I ricoverati sono 473, 15 in più da ieri, 29 le terapie intensive, una in più da ieri, e 2.206 i guariti. I casi a Roma città sono a quota 1.738.

Nel dettaglio i contagi e i decessi nelle ultimi ore nelle aziende sanitarie del Lazio.

Asl Roma 1: sono 613 i nuovi casi; Asl Roma 2: sono 667 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 3: sono 458 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 4: sono 181 i nuovi casi; Asl Roma 5: sono 276 i nuovi casi; Asl Roma 6: sono 287 i nuovi casi e 1 decesso. Nelle province si registrano 992 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 350 i nuovi casi; Asl di Latina: sono 382 i nuovi casi; Asl di Rieti: sono 112 i nuovi casi; Asl di Viterbo: sono 148 i nuovi casi.

Emilia Romagna –

Sono 4.508 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 5 ottobre 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 7 morti per un totale di 18.051 vittime da inizio pandemia.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 12.082 tamponi, di cui 4.477 molecolari e 7.605 test antigenici rapidi con un tasso di positività al 37,3%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 21, due in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 789, 55 in più rispetto a ieri. In isolamento domiciliare 30.769 persone. Le persone complessivamente guarite sono 1.371 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.830.772.

Toscana – Sono 2.504 i nuovi contagi da coronavirus oggi 5 ottobre in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 8 morti. Dei nuovi casi, 414 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 2.090 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.416.155. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% (1.051 persone) e raggiungono quota 1.364.156 (96,3% dei casi totali).

Abruzzo – Sono 1.279 i nuovi contagi da coronavirus oggi 5 ottobre in Abruzzo, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Non si registrano morti. I nuovi casi portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 564.938. Il bilancio dei pazienti deceduti, non registrando nuovi casi, resta fermo a 3.676.

Sardegna – Sono 631 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 5 ottobre 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c'è stato alcun morto. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.090 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 3, due in più di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 62, uno in più di ieri. In isolamento domiciliare 4.883 persone.