Covid oggi Italia, 6.596 contagi e 21 morti: bollettino 4 agosto

(Adnkronos) – Sono 6.596 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, mercoledì 4 agosto 2021, secondo i dati – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 21 morti, che portano a 128.136 il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza legata al covid-19.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 215.748 tamponi, il tasso positività è al 3,05%. In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 2.309(+113 rispetto a ieri), mentre sono 260 i pazienti in terapia intensiva (+2), con 14 ingressi nelle ultime 24 ore.

EMILIA ROMAGNA – Sono 495 i nuovi contagi registrati oggi, 4 agosto, in Emilia Romagna, su un totale di 22.073 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.

Lo riferisce il bollettino della Regione. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,2%. Si registra un decesso, da fuori regione: si tratta di una donna di 89 anni residente in provincia di Milano, il cui decesso è stato registrato dall’Ausl di Rimini. In totale dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono 13.286. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 22 (invariato rispetto a ieri), 256 quelli negli altri reparti Covid (+11).

TOSCANA – Sono 765 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 4 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Si registrano altri 2 morti. I nuovi casi, confermati attraverso 734 tamponi molecolari e 31 da test rapido antigenico, portano il totale a 254.218 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I contagi delle ultime 24 ore sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente.

I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 238.756 (93,9% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 9.440 tamponi molecolari e 4.846 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,4% è risultato positivo. Sono invece 6.777 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'11,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 8.541, +6,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 198 (5 in più rispetto a ieri), di cui 21 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registrano 2 nuovi decessi: un uomo e una donna con un'età media di 91 anni.

PUGLIA – Sono 236 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 4 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Non si registrano morti. Nel dettaglio, i nuovi casi sono stati individuati su 12.668 test per l'infezione da Covid-19: 98 in provincia di Bari, 15 in provincia di Brindisi, 23 nella provincia BAT, 24 in provincia di Foggia, 44 in provincia di Lecce, 22 in provincia di Taranto, 7 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. I pazienti ricoverati per coronavirus sono 96.

MARCHE – Sono 211 i nuovi contagi da Coronavirus nelle Marche secondo il bollettino di oggi, 4 agosto. Nella tabella si fa riferimento a un altro morto che porta il totale delle vittime a 3.040 da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 3.316 tamponi nella Regione di cui 626 antigenici. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Macerata a 68, Ancona a 55, Fermo a 36 e Pesaro-Urbino a 26. Da ieri nelle Marche sono stabili le occupazioni delle terapie intensive, 4 in più gli ingressi in ospedale in reparti ordinari Covid.

ABRUZZO – Sono 126 i nuovi contagi di coronavirus in Abruzzo secondo i dati del bollettino di oggi, 4 agosto. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore e il totale dei decessi nella regione da inizio pandemia resta quindi di 2.515.

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 1534 (+63 rispetto a ieri). Si registrano 39 pazienti (-3 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica e uno (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1494 (+66) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.812 tamponi molecolari (1.267.762 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 2.362 test antigenici (589971). Il tasso di positività è pari a 2,43%. Del totale dei casi positivi, 19389 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+22 rispetto a ieri), 19763 in provincia di Chieti (+16), 18664 in provincia di Pescara (+39), 17932 in provincia di Teramo (+38), 605 fuori regione (+6) e 118 (+4) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

SARDEGNA – Sono 350 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 4 agosto. Nella tabella si fa riferimento a un altro morto, è un 66enne nella provincia del Sud Sardegna. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 3.848 tamponi. I pazienti ricoverati sono 87, 7 in più rispetto a ieri. Stabile, invece, il numero dell'occupazione delle terapie intensive che sono 19. In isolamento domiciliare ci sono 5.574 persone, 273 in più rispetto a ieri.

LAZIO – Sono 513 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 4 agosto. Nella tabella si fa riferimento a un altro morto. I casi a Roma città sono 201. "L’alto tasso di vaccinazione sta arginando la variante Delta" ha detto l'assessore alla Salute della Regione Lazio Alessio D'Amato, aggiungendo come sembri "frenare la sua corsa". Nel Lazio "i ricoverati sono 379, 58 in più, le terapie intensive sono 51, 3 in più. Osserviamo anche oggi una frenata del trend dei casi positivi (-259 su base settimanale) che ci aspettiamo sia confermata anche nei prossimi giorni. Bassa la pressione sulla rete ospedaliera".

I numeri nel dettaglio. Asl Roma 1: 97 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Asl Roma 2: 53 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Asl Roma 3: 51 nuovi casi da ieri. Asl Roma 4: 58 nuovi casi nelle ultime 24 ore e un decesso. Asl Roma 5: 67 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Asl Roma 6: 70 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

"Nelle province si registrano 117 nuovi casi e zero decessi nelle ultime 24 ore", prosegue D'Amato. Nella Asl di Frosinone si registrano 64 nuovi casi, 18 nella Asl di Latina e 14 in quella di Rieti, mentre nella Asl di Viterbo se ne registrano 21.

PIEMONTE – Sono 257 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 4 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri non sono stati registrati morti. Nel dettaglio, i nuovi casi (di cui 30 dopo test antigenico) sono pari all’1,6% di 15.887 tamponi eseguiti, di cui 10.100 antigenici. Dei 257 contagi, gli asintomatici sono 112 (43,6%).

I ricoverati in terapia intensiva sono 5 (-2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 86 (+ 6 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.634. I tamponi diagnostici finora processati sono 5.975.406 (+ 15.887 rispetto a ieri), di cui 1.903.496 risultati negativi.

I pazienti guariti sono complessivamente 356.165 (+136 rispetto a ieri).

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 133 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 4 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Nel dettaglio, su 4.323 tamponi molecolari sono stati rilevati 120 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,78%. Sono inoltre 1.265 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 13 casi (1,03%). Dall'analisi dei dati a disposizione emerge che il 51% dei nuovi contagi riguarda persone al sotto dei 29 anni. Oggi non si registrano morti; quattro persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre in altri reparti sono in cura 21 persone.

I totalmente guariti sono 103.685, i clinicamente guariti 55, mentre quelli in isolamento risultano essere 777. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 108.332 persone. Fra i casi odierni è stato rilevato un migrante nel territorio di Udine e due casi di rientro (Algeria e Grecia).

Si registrano due casi di positività tra il personale del Sistema sanitario regionale, in particolare un infermiere dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina e un medico dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale. E' stato rilevato un caso tra gli operatori delle strutture residenziali per anziani presenti in regione; non risultano invece esserci positivi tra gli ospiti delle stesse strutture.

LOMBARDIA – Sono 806 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 4 agosto. Nella tabella si fa riferimento ad altri 4 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 39.232 tamponi, di cui il 2% è risultato positivo. Un tasso superiore a quello di ieri che era all'1,6% con 586 nuovi positivi. Da inizio pandemia i decessi sono stati 33.834 i decessi nella Regione. Stabili a 32 i pazienti in terapia intensiva, mentre sale a 247, 10 più di ieri, il numero dei ricoverati nei reparti Covid ordinari.

Sono 219 i nuovi casi di Covid-19 nel territorio metropolitano di Milano, di cui 95 nella città capoluogo. Incremento a tre cifre anche in provincia di Varese con 139 contagi. Seguono Monza e Brianza con 89, Brescia con 75, Bergamo con 68 e Como con 54. La provincia di Lodi registra oggi 31 nuovi casi, quella di Cremona 28, Mantova 27, Pavia 22, Lecco 13 e Sondrio 7.

CAMPANIA – Sono 496 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 4 agosto. Nella tabella si fa riferimento a un altro morto da ieri. Registrata anche un'altra vittima che era morto in precedenza, ma segnato solo oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 7.863 tamponi molecolari e 6.406 antigenici. Nella Regione sono 12 i posti di terapia intensiva occupati su un totale di 656 disponibili.

LIGURIA – Sono 152 i nuovi contagi da Coronavirus in Liguria secondo il bollettino di oggi, 4 agosto. Nessun altro morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 4.006 tamponi molecolari e 3.655 antigenici. Due in più gli ingressi in ospedale per un totale di 47 ricoverati. Stabili le terapie intensive occupate pari a 12. I positivi al momento nella Regione sono 2.635. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Genova a 48, Imperia a 46, La Spezia a 38 e Savona a 14, mentre sei non sono riconducibili alla residenza in Liguria.