Covid oggi Italia, 61.046 contagi e 133 morti: bollettino 2 gennaio

(Adnkronos) – Sono 61.046 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, domenica 2 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 133 morti.

I tamponi effettuati in Italia nelle ultime 24 ore sono stati 278.654, un quarto di quelli del giorno precedente, pari a 1.130.936. Il tasso di positività è schizzato al 21,9%.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia per il Covid sono 1.319, 22, di cui 104 entrati oggi. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 11.756, 491 in più rispetto a ieri.

Salgono così a 137.646 i morti per il Covid in Italia dall'inizio della pandemia, mentre i contagi sono 6.328.076.

Gli attualmente positivi sono 1.070.537 nel nostro Paese.

LOMBARDIA – Sono 10.425 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 2 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati altri 45 morti, che portano il totale a 35.140 dall'inizio dell'emergenza. Gli attuali positivi sono 292.093 (+ 7.196), mentre i dimessi/guariti sono 937.826 (+3.184).

CAMPANIA – Sono 5.192 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 2 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione.

Registrati altri 3 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 29.677 tamponi. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 718. In terapia intensiva, invece, 55 persone.

SICILIA – Sono 3.964 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, domenica 2 gennaio 2022 in Sicilia, zona gialla da domani. Da ieri sono morte 13 persone come riportano i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 420.

Gli attualmente positivi sono 51.296 nell'isola. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Catania a 797, Palermo a 701, Messina a 604 e Agrigento a 575.

ABRUZZO – Sono 1.135 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 2 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registrano 2 morti. I nuovi casi (di cui 639 emersi da test antigenico) sono di età compresa tra 2 e 92 anni: sono stati individuati su 2.599 tamponi molecolari e 51.961 test antigenici (compresi quelli non comunicati ieri).

Gli altri numeri: +5 guariti, 22.000 attualmente positivi (+ 1.223), 184 ricoverati in area medica (+5), 22 in terapia intensiva (+1), 21.794 in isolamento domiciliare (+1217). I nuovi positivi, al lordo dei riallineamenti, sono residenti in provincia dell'Aquila (98), Chieti (284), Pescara (202), Teramo (576), fuori regione (26), in accertamento (44).

LAZIO – Sono 7.993 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 2 gennaio 2022, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione Lazio. Da ieri ci sono stati 15 morti nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 24.907 tamponi molecolari e 11.341 antigenici con un tasso di positività al 22%. I ricoverati sono 1.173 i ricoverati (+19), 152 le terapie intensive occupate (-1) e +1.058 i guariti. I rapporto tra positivi e tamponi è al 22% mentre i casi a Roma città sono a quota 4.631."Da domani andremo in zona gialla" dice l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. "Occorre prudenza e rispetto delle regole e correre con la campagna di vaccinazione. Siamo al 90,5% di seconde dosi over 12 anni, la fascia 5-11 anni ha superato il 10% con circa 40 mila somministrazioni, quella 12-19 anni é all’80% con oltre 341 mila somministrazioni. Con le terze dosi abbiamo superato il 42% degli adulti con oltre 2 milioni di somministrazioni effettuate".

VENETO – Sono 3.816 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 2 gennaio 2022. Si registrano inoltre altri 13 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è di 544.602, i pazienti ricoverati sono 1.466: 1.264 nei reparti ordinari, 202 in terapia intensiva.

PUGLIA – Sono 3.451 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 2 gennaio 2022. Non si registrano invece nuovi decessi. 16.982 i test giornalieri effettuati, 30.679 le persone attualmente positive. 283 i ricoverati in area non critica, 32 i pazienti in terapia intensiva. Per quanto riguarda i dati complessivi, 315.608 i casi totali nella Regione, 5.847.139 i test eseguiti, 277.943 le persone guarite, 6.987 quelle decedute.

TOSCANA – Sono 6.367 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 2 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. Registrati inoltre altri 6 morti. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 6.367 su 22.513 test di cui 17.957 tamponi molecolari e 4.556 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 28,28% (52,6% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 7.196.388. Tra i nuovi positivi, 706 provengono dai test rapidi antigenici.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 1.188 nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 2 gennaio 2022. Registrati inoltre altri 3 morti. Su 4.282 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.143 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 26,69%. Sono inoltre 1.057 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 45 casi. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Il totale delle vittima da inizio pandemia sale a 4.228: i deceduti di oggi sono due triestini di 88 e 68 anni e un uomo di 67 di Rovereto. Le persone ricoverate in terapia intensiva rimangono 28 e i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 298.

VALLE D'AOSTA – Sono 117 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, domenica 2 gennaio 2022 in Valle d'Aosta secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Nessun altro morto da ieri. I positivi attuali sono 2.593 di cui 2.593 in isolamento domiciliare, 36 ricoverati in ospedale, 3 in terapia intensiva. I guariti sono complessivamente 13.610, 3 in più da ieri. Da inizio pandemia sono morte 488 persone in Valle d'Aosta.