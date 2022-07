Covid oggi Italia, 67.817 contagi e 79 morti: bollettino 17 luglio

(Adnkronos) – Sono 67.817 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 17 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 79 morti.

Sono 297.754 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, che fanno rilevare un tasso di positività al 22,8%. In aumento i ricoveri ordinari (+142) mentre calano quelli nelle terapie intensive (-2).

Ecco i dati, regione per regione:

Emilia Romagna – Sono 6.244 i nuovi contagi da covid in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 17 luglio. Si registrano inoltre altri 4 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 1.689.574 casi di positività, 16.900 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 5.821 molecolari e 11.079 test antigenici rapidi.

Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 36,9%. Si registrano 4 decessi: 1 in provincia di Parma (una donna di 91 anni); 1 in provincia di Reggio Emilia (una donna di 87 anni); 2 in provincia di Bologna (due donne di 91 e 95 anni). Non si registrano decessi nelle province di Piacenza, Modena, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e nel Circondario imolese. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 17.260.

Toscana – Sono 3.386 i nuovi contagi da covid in Toscana secondo il bollettino di oggi,17 luglio. Si registrano inoltre altri 4 morti. 767 i casi confermati con tampone molecolare e 2.619 da test rapido antigenico nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 1.292.620 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente.

L'età media dei 3.386 nuovi positivi odierni è di 50 anni circa (10% ha meno di 20 anni, 17% tra 20 e 39 anni, 34% tra 40 e 59 anni, 29% tra 60 e 79 anni, 10% ha 80 anni o più).

Calabria -Sono 2.113 i nuovi contagi da coronavirus oggi 17 luglio in Calabria, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 3 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 6.933 tamponi effettuati. Sono +1.213 i guariti. Il numero totale dei decessi da inizio pandemia nella regione sono 2.736. Il bollettino, inoltre, registra +897 attualmente positivi, -2 ricoveri (per un totale di 317) e, infine, +2 terapie intensive (per un totale di 16).

Sardegna – Sono 1.551 i nuovi contagi da covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 17 luglio. Si registra inoltre un altro morto. 1.496 i casi diagnosticati da antigenico, sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7.121 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 (+1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 176 (+6). Sono 42.119 i casi di isolamento domiciliare (+962).