Covid oggi Italia, 79.920 contagi e 44 morti: bollettino 10 luglio

Sono 79.920 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 10 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 44 morti.

I tamponi processati in 24 ore sono 303.848 che fanno rilevare un tasso di positività pari al 26,3%. Aumentano i pazienti ricoverati in terapia intensiva, sei in più di ieri e 350 in totale, e i ricoverati con sintomi che sono 180 in più di ieri e 9.044 in totale.