Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 16 luglio

(Adnkronos) – Il bollettino Covid Italia di oggi, venerdì 16 luglio 2021, con i dati della Protezione Civile e regione per regione. Le news su contagi, ricoveri e morti -dalla Lombardia al Lazio, dal Veneto alla Puglia, dalla Sardegna alla Sicilia-, e i numeri sui vaccini.

Le ultime notizie dalle grandi città come Roma, Milano e Napoli mentre si accende il dibattito sull'ipotesi del green pass obbligatorio nel Paese, in allerta per la variante Delta. I dati delle regioni:

Sono 5 i nuovi contagi da coronavirus oggi 16 luglio in Valle d'Aosta, secondo i dati dell'ultimo bollettino sanitario. Non si registrano altri morti. Il otale complessivo delle persone contagiate dal virus da inizio epidemia nella regione sale così a 11.708.

I guariti complessivi sono 11.213 mentre i casi testati sono 68.786. I positivi attuali sono, invece, 22 tutti in isolamento domiciliare. Nessuno risulta ricoverato in ospedale. I decessi di persone risultate positive al Covid 19 in Valle d’Aosta da inizio epidemia sono 473.

Sono 169 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana oggi, 16 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Si registra un nuovo decesso.

I nuovi contagi portano a 245.511 i casi registrati dall'inizio della pandemia. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 169 nuovi positivi odierni è di 33 anni circa (27% ha meno di 20 anni, 39% tra 20 e 39 anni, 26% tra 40 e 59 anni, 6% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più).

I guariti crescono dello 0,03% e raggiungono quota 236.939 (96,5% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 5.629 tamponi molecolari e 5.791 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,5% è risultato positivo. Sono invece 4.784 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 3,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 1.674, +6,8% rispetto a ieri.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 76 (1 in meno rispetto a ieri, meno 1,3%), 16 in terapia intensiva (1 in più rispetto a ieri, più 6,7%). Oggi si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 67 anni. Nella Regione, intanto, sono stati superati i 3 milioni e mezzo di vaccini somministrati.

Sono 10 i nuovi contagi da coronavirus oggi 16 luglio in Basilicata, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Nessun nuovo decesso.

I nuovi casi di contagio sono stati registrati su un totale di 309 tamponi molecolari. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il bollettino quotidiano. I lucani guariti o negativizzati sono 13. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 14 (+2) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 561 (-3).

Per la vaccinazione, ieri sono state somministrate 6.536 dosi. Finora sono 325.658 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (58,9 per cento) e 200.318 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (36,2 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 525.976. I residenti in Basilicata sono 553.254