Covid oggi Italia, Rt e incidenza in calo: aumentano ricoveri

(Adnkronos) – Covid oggi in Italia, Rt e incidenza in calo nel periodo che va dal 16 al 29 marzo. E' quanto rileva il monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità (Iss) e ministero Salute sull'andamento epidemiologico Covid-19. L’Rt medio calcolato sui casi sintomatici di Covid si attesta a 1 (range 0,94 – 1,09), in diminuzione, quindi, rispetto alla settimana precedente.

"L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero diminuisce leggermente e si colloca al di sotto della soglia epidemica: Rt 0,92 (0,9-0,94) al 5 aprile contro Rt 1,03 (1,00-1,05) al 29 marzo", si legge nel report.

Incidenza in calo da 776 casi a 717 ogni 100mila abitanti. Ricoveri in leggero aumento al 15,6%, in calo terapie intensive. Una Regione a rischio alto, moderato in 8.