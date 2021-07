(Adnkronos) – Sono 13 i contagi da coronavirus in Liguria oggi, 4 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri non sono stati registrati morti. Sono 4.352 i decessi dall'inizio dell'emergenza covid-19. I pazienti ricoverati per covid-19 sono 21 (+1), le persone in terapia intensiva sono 7 (+1).

Secondo la Protezione Civile, gli attuali positivi sono 125 (-3), mentre i dimessi/guariti sono 98.999 (+16).