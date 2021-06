Covid oggi Lombardia, 129 contagi: dati 30 giugno

(Adnkronos) – Sono 129 i nuovi contagi di coronavirus in Lombardia secondo i dati del bollettino di oggi, 30 giugno. Si registrano altri 2 morti, che portano a 33.780 il totale dei decessi nella regione dall'inizio della pandemia di covid-19.

Da ieri sono stati processati 32.346 tamponi, l'indice di positività è a 0,3%. I ricoverati in ospedale in area non critica scendono a 218 (-30 da ieri), mentre i pazienti in terapia intensiva sono in tutto 51 (-1). Questi i nuovi casi per provincia: Milano: 29 di cui 16 a Milano città; Bergamo: 6; Brescia: 12; Como: 5; Cremona: 6; Lecco: 0; Lodi: 8; Mantova: 6; Monza e Brianza: 17; Pavia: 3; Sondrio: 2; Varese: 18.