Covid oggi Piemonte, 38 contagi e zero morti: dati 6 luglio

(Adnkronos) – Sono 38 i nuovi contagi di coronavirus in Piemonte secondo i dati del bollettino di oggi, 6 luglio. Per l'ottavo giorno consecutivo non si registrano morti.

I nuovi casi sono pari allo 0,2% di 15.929 tamponi eseguiti, di cui 9.437 antigenici.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 367.125, di cui 29.615 Alessandria, 17.501 Asti, 11.535 Biella, 52.967 Cuneo, 28.286 Novara, 196.482 Torino, 13.751 Vercelli, 12.988 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.503 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.497 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 9 (+1 rispetto a ieri).

I ricoverati non in terapia intensiva sono 84 (+1 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 622 I tamponi diagnostici finora processati sono 5.522.815 (+15.929 rispetto a ieri), di cui 1.798.453 risultati negativi.

Il totale dei decessi rimane di 11.696. I pazienti guariti sono complessivamente 354.714 (+ 71 rispetto a ieri).