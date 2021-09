Covid oggi Puglia, 200 contagi: bollettino 10 settembre

(Adnkronos) – Sono 200 i nuovi contagi di coronavirus in Puglia secondo i dati del bollettino di oggi, 10 settembre 2021. Si registrano altri 11 morti, che portano a 6.745 il totale dei decessi nella regione dall'inizio della pandemia di covid-19.

Da ieri sono stati eseguiti 11.376 tamponi. Questi i nuovi casi per provincia: Bari 40; Bat 37; Brindisi 24; Foggia 27; Lecce 49; Taranto 18; residenti fuori regione 2; provincia in definizione 3. Attualmente i positivi in Puglia sono 3.753: di questi, 186 sono ricoverati in area non critica e 23 in terapia intensiva. Dall'inizio della pandemia in Puglia sono stati registrati 265.645 casi di coronavirus.