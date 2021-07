Covid oggi Puglia, 40 contagi: bollettino 1 luglio

Bari, 1 lug. (Adnkronos) – Sono 40 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 1 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri non sono stati registrati morti. Ancora in aumento, ma contenuto, i guariti e pertanto calano non di tanto gli attuali positivi.

Sostanzialmente stabili i ricoverati.

Come si può osservare nel bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla regione, sulla base delle informazioni del dipartimento promozione della salute, su 6.204 tamponi.

I casi attualmente positivi sono 2.727 mentre ieri erano 2.938 (-211). I ricoverati sono 130 mentre ieri erano 131 (-1). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 253.381.