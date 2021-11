(Adnkronos) – In Russia oggi si registra un altro record di morti da Covid-19: in base ai numeri del bollettino, 1.254 decessi nelle ultime 24 ore e oltre 37mila nuovi contagi. Secondo i dati forniti dal centro operativo nazionale per la lotta al Covid, il numero maggiore di casi si è avuto a Mosca (3.239), San Pietroburgo (2.637) e la provincia di Mosca (1885).

Per quanto riguarda i morti, 93 decessi si sono avuti a Mosca e 75 a San Pietroburgo.