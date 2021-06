Covid oggi Veneto, Zaia: "84 contagi". Bollettino 16 giugno

(Adnkronos) – Sono 84 i nuovi contagi di coronavirus in Veneto secondo i dati del bollettino di oggi, 16 giugno, illustrati dal presidente della regione Luca Zaia. Da ieri si registra un decesso, che porta a 11.601 il totale dei morti in Veneto dall'inizio della pandemia di covid-19.

Da ieri sono stati processati 25.510 tamponi, l'indice di positività è a 0,33%. Attualmente i positivi in Veneto sono 5.609, con 372 persone ricoverate in ospedale (-45 rispetto a ieri): di questi, 326 sono in area non critica (-42) e 46 in terapia intensiva (-3).