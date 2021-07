Covid: oltre 1 mln di bambini nel mondo orfani causa virus

Milano, 21 lug. (Adnkronos Salute) – Circa un milione di bambini nel mondo hanno perso la mamma o il papà, o entrambi i genitori a causa di Covid-19. E il dato sale a 1,5 milioni se si considerano anche i piccoli che hanno perso una figura di riferimento, un caregiver primario come un nonno o un altro familiare dedicato alla loro cura.

A fornire le prima stime globali del numero di bambini resi orfani dalla pandemia nel pianeta è uno studio pubblicato su 'The Lancet'. I ricercatori hanno calcolato il dato prendendo in considerazione la mortalità da Covid da marzo 2020 ad aprile 2021 e le statistiche nazionali sulla fertilità per 21 Paesi e hanno estrapolato i risultati per produrre stime globali.

I risultati suggeriscono che un numero non piccolo di bambini ha subito la morte di genitori o di propri cari responsabili del loro accudimento durante i primi 14 mesi di pandemia da coronavirus Sars-CoV-2.

Sulla base di questo, gli autori chiedono "investimenti urgenti" nei servizi a sostegno di questi bambini. Sono piccoli a rischio di profondi effetti negativi a breve e lungo termine sulla loro salute e benessere, spiegano gli esperti evidenziando la necessità di occuparsene nei piani di risposta a Covid.

"Per ogni due decessi Covid nel mondo, un bambino viene lasciato ad affrontare la morte di un genitore o tutore – osserva uno degli autori principali dello studio, Susan Hillis, del Team di risposta Covid dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie – Questi 1,5 mln di piccoli al 30 aprile 2021 erano diventati la tragica conseguenza trascurata dei 3 milioni di morti di Covid-19 nel globo e questo numero aumenterà con il progredire della pandemia".

"Dobbiamo sostenere le famiglie allargate o le famiglie affidatarie che si prendono cura dei bambini, con un rafforzamento economico, programmi genitoriali e accesso alla scuola a costi contenuti – ha aggiunto un'altra autrice dello studio, Lucie Cluver dell'università di Oxford (Uk) e dell'università di Città del Capo (Sudafrica) – Dobbiamo vaccinare chi si occupa dei bambini, in particolare i nonni. E dobbiamo rispondere velocemente, perché ogni 12 secondi un bambino perde un caregiver a causa di Covid-19".