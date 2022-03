La nuova variante Covid, Omicron 2, risulta essere davvero molto simile all'influenza, creando diversi problemi a chi utilizza i tamponi rapidi

Da quanto è emerso dagli ultimi studi sulla più recente variante del Covid, sembra che Omicron 2 sia davvero molto simile, nelle sue caratteristiche, ad una normale influenza.

Omicron 2 e la somiglianza con la normale influenza: è allarme tamponi

La Federazione italiana dei medicidi medicina generale e Federfarma lanciano l’allarme: i sintomi riconducibili ad Omicron 2 sono praticamente gli stessi di quelli influenzali (Febbre, mal di gola e dolori muscolari).

Tutti sintomi abbastanza diversi da quelli del Covid originale e che mettono in crisi il sistema dei tamponi rapidi. Con questo tipo di tamponi l’esito risulta esser quasi sempre negativo, ma le possibilità che si tratti di falsi negativi si moltiplicano a causa di questa somiglianza della variante con la normale influenza.

Il commento di Alberto Chiriatti

Alberto Chiriatti, vicesegretario regionale della Fimmg ha commentato questa situazione per ‘Il Messaggero’, e invita tutti a mantenere la guardia alta: “In questi giorni assistiamo a questo fenomeno dei pazienti con sintomi da Covid-19 che risultano negativi al primo test rapido, ma che invece sono positivi dopo un secondo test effettuato circa due giorni dopo.

In media, 9 persone su 10 pensano di avere l’influenza e, pur non sapendolo, sono positivi al SARS-CoV-2, rischiando anche di contagiare amici, familiari e colleghi, anche in virtù dell’elevata trasmissibilità della nuova variante.”