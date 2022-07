Covid, Oms: “Autunno e inverno saranno impegnativi”

I casi Covid sono in aumento non solo in Italia, ma un po' in tutta Europa. L'Organizzazione mondiale per la sanità lancia l'allarme sul prossimo inverno

Come sappiamo, le positività e i nuovi casi Covid sono in aumento non solo nel nostro Paese, ma un po’ in tutto il mondo. L’azone della variante Omicron e delle sue sottovarianti, unite all’allentamento delle restrizioni imposte dai governi, hanno permesso una nuova crescita delle positività.

Covid, aumentano i casi, l’Oms annuncia: “Sarà un inverno impegnativo”

L’Oms ha dichiarato che il prossimo autunno e il prossimo inverno saranno dei momenti “impegnativi” nella lotta contro il Coronavirus. L’aumento dei casi nelle stagioni più calde non fa pensare a nulla di buono per il futuro. Si avrà una nuova pericolosa ondata all’arrivo dei primi freddi? Gli esperti al momento credono di sì, anche se non è ancora il momento di allarmarsi.

Covid, aumentano i casi anche in Italia: i numeri

Secondo gli ultimi report aggiornati sulle positività Covid in Italia, sono ben 120.683 i nuovi contagi da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Secondo i dati del ministero della Salute, le vittime sono arrivate a 176: è il dato più alto dall’8 marzo scorso, con un tasso del 23,2%. Numeri che devono far preoccupare, ma che sono spiegabili con il fatto che le restrizioni siano ormai quasi del tutto inesistenti.

Come fermare l’avanzare della pandemia? Una domanda a cui gli esperti stanno cercando di trovare la risposta più adeguata.