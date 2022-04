Covid: Oms, 'in 21 Paesi vaccinato meno del 10% popolazione'

Roma, 11 apr. (Adnkronos Salute) – In 21 paesi la copertura vaccinale contro Covid-19 è ancora sotto al 10% della popolazione, lasciando ad alto rischio i più vulnerabili. Lo evidenzia il gruppo strategico di esperti (Sage) dell'Oms sulle vaccinazioni, che ha rivisto le sue indicazioni sulle vaccinazioni, non solo Covid.

I dati disponibili indicano, inoltre, che "la copertura dei gruppi ad alta priorità" per la vaccinazione contro Covid-19 "è insufficiente per fornire la necessaria protezione contro malattie gravi e morte. La copertura degli operatori sanitari arriva complessivamente al 65%, ma è addirittura inferiore al 50% in alcune regioni Oms, e la copertura degli anziani oscilla dal 69% al 24% di alcune regioni".