Covid, Oms: “La pandemia non è ancora finita ma abbiamo le difese”

La pandemia da covid non sarebbe ancora alle battute d'arresto, ma dalla nostra ora abbiamo molte più difese. Questo il punto dell'Oms.

A che punto siamo con la pandemia da covid? È finita? Ci avviamo verso il capitolo finale o ci sono ancora molti altri step da superare? A queste domande ha cercato di rispondere il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sottolineando che la fine non sia ancora vicina, ma che in campo ci siano molte più difese rispetto al recente passatto.

Covid, il punto dell’Oms sulla pandemia

“A seconda di dove vivete – ha detto il direttore dell’Organizzazione mondiale della Sanità – potrebbe sembrare che la pandemia di Covid sia quasi finita o che sia nel suo momento peggiore, ma ovunque voi viviate il Covid non è finito“.

Covid, per l’Oms la pandemia non è finita

Un monito dunque quello lanciato da Ghebreyesus per evitare che si commettano errori di sottovalutazione del problema già verificatisi in passato. “Sappiamo che questo virus – ha aggiunto – continuerà a evolversi ma non siamo privi di difese. Abbiamo gli strumenti per prevenire questa malattia, per fare test e per curarla”.

Oms, la pandemia da covid non è finita

È sempre dall’Oms, dal suo bollettino covid relativo alla settimana tra il 31 gennaio e il 6 febbraio, che si apprende che il numero di nuovi casi di positività nel mondo sia diminuito del 17%. Dalla stesso report arriva poi anche un dato non favorevole all’Italia, al secondo posto in Europa per numero di morti dopo la Russia.