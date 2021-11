Covid, Oms: mezzo milione di vite salvate da vaccino in Europa

Milano, 25 nov. (askanews) – Un nuovo studio dell’Ufficio regionale dell’OMS per l’Europa e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) pubblicato su Eurosurveillance stima che sono state salvate 470.000 vite tra le persone di età pari o superiore a 60 anni dall’inizio del lancio della vaccinazione COVID-19 in 33 paesi nella regione europea dell’OMS.

Questa stima non include le vite salvate vaccinando le persone con meno di 60 anni né le vite salvate dall’effetto indiretto della vaccinazione a causa di una riduzione della trasmissione.

Hans Henri P. Kluge, direttore regionale dell’OMS per l’Europa, afferma che il COVID-19 ha provocato un bilancio devastante delle vittime nella nostra regione, ma “ora possiamo affermare categoricamente che senza i vaccini COVID-19 come strumento per contenere questa pandemia, molte più persone sarebbero morte”.