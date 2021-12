Covid, Oms: nessun paese uscirà da pandemia a colpi di richiami

Roma, 22 dic. (askanews) – “Nessun Paese può promuovere la sua via d’uscita dalla pandemia, e le dosi booster non possono essere viste come un biglietto per andare avanti con i festeggiamenti programmati senza la necessità di prendere altre precauzioni”.

Così il numero uno dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha messo in guardia dall’illusione che basterà somministrare dosi di richiamo per uscire dalla pandemia di Covid-19 nel mondo, durante un conferenza stampa a Ginevra, a pochi giorni

dal Natale.