Covid, Oms: “tregua” in Ue, può preludere a fine della pandemia

Potrebbe essere l’inizio di un periodo di tranquillità in Europa per il Covid, a cui potrebbe seguire la fine della pandemia.

Lo ha detto il direttore dell’Oms Europa Hans Kluge. “Il contesto attuale che finora non avevamo sperimentato in questa pandemia ci lascia pensare alla possibilità di un lungo periodo di tranquillità e a un livello molto più alto di difesa della popolazione contro qualsiasi ripresa del contagio anche con una variante più virulenta” ha detto Kluge.

Non voglio dire che sia finita – ha aggiunto – ma ci sono tre elementi positivi che farebbero pensare in positivo: “La grande immunità derivata dal vaccino e in modo naturale da Omicron, una pausa favorevole legata alla stagionalità mentre usciamo dall’inverno e la minor gravità di Omicron”.