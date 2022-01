Covid: P.Chigi precisa, nei supermercati senza green pass non solo per beni primari**

Roma, 21 gen. (Adnkronos) – Entrare nel supermercato senza green pass sarà possibile per qualsiasi tipo di acquisto, non solo per mettere nel carrello pane, pasta o altri beni primari. Lo puntualizza Palazzo Chigi, con una faq ad hoc sugli 'acquisti nei supermercati' diffusa poche ore dopo la firma del premier Mario Draghi al Dpcm sugli esercizi 'esenti' dal passaporto vaccinale base.

"Coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal cd. green pass previsti dall’allegato del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2022 possono acquistare ogni tipo di merce in essi venduta? – si chiede nella Faq – Sì, l’accesso ai predetti esercizi commerciali consente l’acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal citato decreto del presidente del Consiglio dei ministri".