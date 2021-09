Roma, 19 set. (Adnkronos) – "Tamponi gratis per chi continua a rifiutare il vaccino? Anche no. Continua la crociata di Landini e dei sindacati contro il green pass, l’unico strumento che garantisce di ripartire davvero. In questo modo abdicano al loro ruolo.

Deve prevalere la responsabilità". Lo scrive su Twitter Raffaella Paita, deputata di Italia Viva, commentando l'intervista di Maurizio Landini a Repubblica.