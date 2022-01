Milano, 24 gen. (Adnkronos Salute) – "Il virus prima o dopo finisce per diventare endemico. E questo lo si acquisisce o per selezione naturale, perché il virus non ha interesse a uccidere l'ospite, o perché aumentano le difese immunitarie. E, tra vaccinazioni e infezione naturale, ci stiamo avvicinando verso quella che è un'immunizzazione della popolazione umana" contro Covid-19.

Così Giorgio Palù, presidente dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa, questa mattina al Gr1 su Rai Radio 1.