Covid, Palma Reale muore a soli 28 anni: era diventata mamma per la quarta volta da pochi giorni

La 28enne era ricoverata da alcuni giorni nel reparto di terapia intensiva del Secondo Policlinico di Napoli perchè aveva contratto il Covid.

Palma Reale era una giovane ragazza di soli 28 anni, originaria di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Il Covid si è portato via anche lei. La 28enne era ricoverta al II Policlinico di Napoli, proprio a causa del fatto che avesse contratto il Coronavirus.

Palma era già mamma di tre bambini e quando è stata ricoverata era incinta del quarto. Tuttavia, nessuno dei componenti della sua famiglia aveva deciso di vaccinarsi contro il Coronavirus. E proprio lei, che era in dolce attesa, l’aveva contratto.

Le sue condizioni di salute sono peggiorate velocemente, motivo per il quale era stato deciso di far nascere il bambino, il quale è venuto alla luce proprio qualche giorno fa e gode di buona salute.

Palma, invece, ha iniziato ad avere delle complicazioni ai polmoni, che erano sopraggiunte a causa della positività al Covid. Per questo, non ce l’ha fatta.

A seguito del parto e della nascita del loro quarto bambino, il marito di Palma, Alfonso Vozza, risultato anche lui positivo al Coronavirus, era in isolamento domiciliare insieme agli altri tre figli.

A FanPage racconta la tragica storia della sua amata moglie, scomparsa prematuramente:

“Siamo risultati positivi lo scorso 18 agosto, ma al pronto soccorso dell’ospedale di Caserta ci hanno rimandato a casa, dicendo che potevamo curarci presso il nostro domicilio. Ciò, nonostante mia moglie fosse all’ottavo mese e mezzo di gravidanza. Ore a telefono per far arrivare un’ambulanza, non sapevano neanche loro cosa fare. Alla fine, per fortuna, è intervenuto il sindaco, e finalmente si è mosso qualcosa e mia moglie è stata portata al Policlinico a Napoli”.