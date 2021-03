Papà e figlia muoiono lo stesso giorno per il covid, ma in ospedali differenti. La tragedia ad Altamura.

Il covid ha già dimostrato di essere una malattia brutale, capace di entrare nelle famiglie e distruggerle. Molte sono state infatti le coppie di anziani morte insieme dopo tanti anni di matrimonio, così come molti ultimamente sono i casi di soggetti giovani che accusano delle difficoltà legate alla malattia.

Ad Altamura, in Puglia, una figlia di 45 anni e un padre di 70 anni sono morti a poche ore di distanza e in due ospedali differenti. Angela Petruzzelli e suo papà, Raffaele, erano positivi da alcune settimane e per loro era stato necessario il ricovero a causa di complicazioni legate all’infezioni andata via via sempre peggiorando fino a condurli alla morte. La prima ad andarsene è stata Angela. La donna lascia due figli adolescenti e il marito, un noto imprenditore della zona.

Covid, papà e figlia muoiono insieme

Molti i messaggi di solidarietà e cordoglio sui social nei confronti della famiglia Petruzzelli. A scrivere un pensiero è stato anche la sindaca di Altamura, Rosa Melodia: “Sono vicina a tutte le famiglie che vivono la sofferenza del Covid. Rivolgo un pensiero ai nostri concittadini Raffaele e Angela, padre e figlia, altre due vite spezzate da questo virus che non perdona e ai familiari affranti dal dolore”.”Non perdiamo la speranza di uscirne – aggiunge ancora la sindaca –guardiamo al futuro con fiducia e con coraggio, ma anche con responsabilità e attenzione! La pace sia con noi”.

Una famiglia di brave persone, sono queste le parole più ricorrenti nei vari messaggi di cordoglio postati sul social. “Una super donna – scrive un’amica di Angela Petruzzelli – educata, brava, con il sorriso sempre stampato sul viso e un occhio di riguardo sempre per tutti”.