Covid, Papa Francesco: "Vaccinarsi è un atto di amore, collaboriamo"

Città del Vaticano, 18 ago. (Adnkronos) – Appello del Papa a vaccinarsi contro il Coronavirus. "Con spirito fraterno, mi unisco a questo messaggio di speranza in un futuro più luminoso. Grazie a Dio e al lavoro di molti, oggi abbiamo vaccini per proteggerci dal Covid-19.

Questi danno la speranza di porre fine alla pandemia, ma solo se sono disponibili per tutti e se collaboriamo gli uni con gli altri", ha detto Papa Francesco nel videomessaggio ai popoli sulla campagna di vaccinazione contro il Covid-19.

"Vaccinarsi, con vaccini autorizzati dalle autorità competenti, è un atto di amore – prosegue il Pontefice – E contribuire a far sì che la maggior parte della gente si vaccini è un atto di amore.

Amore per sé stessi, amore per familiari e amici, amore per tutti i popoli".

"Vaccinarci – dice ancora Bergoglio – è un modo semplice ma profondo di promuovere il bene comune e di prenderci cura gli uni degli altri, specialmente dei più vulnerabili. Chiedo a Dio che ognuno possa contribuire con il suo piccolo granello di sabbia, il suo piccolo gesto di amore. Per quanto piccolo sia, l’amore è sempre grande. Contribuire con questi piccoli gesti per un futuro migliore.

Che Dio vi benedica e Grazie!".

DA SPERANZA UN TWEET PER DIRE GRAZIE

'Grazie Papa Francesco'. E' il tweet del ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo il messaggio del pontefice sui vaccini. "Vaccinarci è un modo semplice di promuovere il bene comune e di prenderci cura gli uni degli altri, specialmente dei più vulnerabili", ha detto Papa Francesco in un videomessaggio sulla campagna di vaccinazione contro il Covid-19.