Covid: Patuanelli, 'non radicalizzare frattura sociale, fugare dubbi su vaccini'

Roma, 25 nov. (Adnkronos) – "Viviamo da un anno e mezzo in una bolla pandemica incredibile e impensabile fino a un anno e mezzo fa, che riguarda tutti, tutti i paesi. Chi ha certezze, chi pensa di avere la verità in tasca sbaglia.

Abbiamo cercato sempre di fare il massimo per dare risposte adeguate, a volte ci siamo riusciti a volte no e penso a entrambi i governo che hanno affrontato la pandemia. L'errore da non far oggi è radicalizzare la frattura sociale che si sta creando". Lo dice il ministro alle Politiche Agricole e capodelegazione del M5S al governo Stefano Patuanelli, ospite in studio dell'Adnkronos.

"A chi ha dei dubbi, che sono leciti, rispetto al vaccino va spiegato che non ci sono motivi per non vaccinarsi, che l'effetto dei vaccini è scientificamente provato anche dai grandi numeri che abbiamo oggi a disposizione.

Credo vadano fatti questi ragionamenti – osserva – senza incidere sulla frattura sociale ma cercando di ricomporre".