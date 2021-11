Covid, Patuanelli sul Super Green Pass: “Necessario. Tornare in lockdown non sarebbe accettabile”

"Necessario. Tornare in lockdown non sarebbe accettabile". Così il Ministro delle Politiche Agricole Patuanelli sul Super Green Pass.

“Tornare in lockdown non credo possa essere accettabile, ed è troppo rischioso perché andremmo ad incidere su un percorso di crescita evidente”. Sono queste le parole del Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli che – ospitato in studio da Adnkronos – ha messo in evidenza l’importanza di proseguire la strada del Super Green Pass.

Una misura questa che – secondo il Ministro – andrebbe ad agire in modo preventivo, andando in questo modo ad intercettare l’andamento della curva pandemica: “Non dobbiamo attendere che la curva cresca ma prevenire”, ha spiegato.

Patuanelli Super Green Pass, “Stiamo assistendo a un lieve aumento dei contagi”

Il Ministro delle politiche agricole Patuanelli ha proseguito facendo un bilancio sulla situazione pandemica che stiamo affrontando, una situazione nella quale è necessario che venga evitata una nuova chiusura delle attività produttive: “È evidente che stiamo assistendo a un lieve aumento dei contagi, un lieve aumento delle terapie intensive, un lieve aumento dell’Rt e noi dobbiamo evitare in ogni modo la chiusura delle attività produttive”.

Patuanelli Super Green Pass, “Non ci sono i motivi per non vaccinarsi”

Proprio sulla necessità di vaccinarsi, il Ministro Patuanelli ha posto un particolare accento dichiarando che non esistono ad oggi motivi per non sottoporsi alla vaccinazione: “A chi ha dei dubbi, che sono leciti, rispetto al vaccino va spiegato che non ci sono motivi per non vaccinarsi, che l’effetto dei vaccini è scientificamente provato anche dai grandi numeri che abbiamo oggi a disposizione.”

Patuanelli Super Green Pass, “Ci saranno controlli ed è necessario farli”

Infine il Ministro ha affermato che i controlli che verranno messi in atto saranno maggiori. Nonostante ciò ha precisato che si tratterà di controlli a campione: “D’altronde anche il codice della strada prevede di non superare il limite di velocità, di non passare col rosso, di non andare contromano, ma non è che ad ogni incrocio, su ogni autostrada o ad ogni semaforo c’è una pattuglia a controllare se qualcuno infrange le regole”, ha infine dichiarato.